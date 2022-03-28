Ольга Бузова: «Поддерживаю «Авангард». Нравится тот, кто 2-ю шайбу забил, Емелин. Офигенный, просто красавчик»

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Ольга Бузова рассказала о поддержке «Авангарда».

Поп-исполнительница посетила матч «Авангард»«Металлург».

– Сегодня я поддерживаю команду «Авангард». Так получилось, что с ребятами мы сдружились еще три года назад. «Авангарду» сегодня нужна победа любой ценой.

– Кто вам больше всех нравится из хоккеистов «Авангарда»?

– Мне нравится тот, кто вторую шайбу сегодня забил. Он офигенный. Алексей Емелин. Просто красавчик.

У меня потрясающая аура. Я всегда приношу мужчинам удачу. У меня хорошая энергетика. Я люблю спорт, победы.

Мне очень нравится настрой ребят. На пути к победе можно падать, ошибаться. То, что ребята иногда не показывали самый лучший результат, ни о чем не говорит. Можно 10 раз выигрывать, а на 11-й проиграть. Только вера, только вперед, только победа.

В прошлый раз, когда я приходила на стадион в Балашиху, ребята выигрывали с невероятным счетом. Поэтому вперед, «ястребы»! Ваш талисман сегодня с вами, – сказала Бузова.

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