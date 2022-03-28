Грицюк перед «Металлургом»: «Хартли говорит, мы должны наслаждаться моментом. Надо похитрее сыграть»

высказался о предстоящем матче с «Металлургом» в серии Кубка Гагарина (2-3).

«Команда готова, все понимаем, что нам сегодня нужно будет сделать, чтобы победить. Это уже зависит от того, как каждый игрок выложится на площадке.

От самоотдачи каждого из нас, конечно, будет многое зависеть, от поддержки болельщиков. Надеемся, сегодня будет громко на трибунах. Мы услышим и, дай бог, выиграем.

Боб [Хартли] говорит, мы должны наслаждаться этим моментом. Я думаю, каждый из ребят играет, каждый кайфует от того, что он делает.

Просто, может быть, где-то не идет, где-то надо похитрее сыграть. Не просто прямолинейно, а где-то побольше на себя взять. Конечно, есть риск, что может не получиться, но кто не рискует, тот не выигрывает кубки, мне кажется», – сказал нападающий .