Сергей Гимаев-младший: «Авангард» может собраться и зацепить одну игру. Тренерский штаб «Металлурга» сумел перестроиться и найти ключи к обороне соперника»

Сергей Гимаев-младший высказался о ходе серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Авангардом».
28 марта команды сыграют в Балашихе при счете 3-2 в серии в пользу магнитогорцев.
«Конечно, мы все прекрасно понимаем, что ахиллесовой пятой «Авангарда» является защита.
Играть в четыре с половиной защитника в серии против столь мощного соперника, как «Металлург» – очень тяжело. И все эти поражения являются следствием нехватки игроков обороны.
Также хотел бы отметить тренерский штаб «Металлурга», который очень гибко себя ведет. Он сумел перестроиться и найти ключи к обороне «Авангарда». Игроки «Металлурга» сейчас забрасывают в среднем по пять шайб.
Что может сыграть за «Авангард»? Я бы вспомнил шестую игру команды в серии с «Ак Барсом», когда у них были такие же проблемы с защитниками.
Но они сумели сыграть дисциплинированно и строго – так же, как и всегда играют команды Боба Хартли. Поэтому у «Металлурга» сегодня будет сложный матч.
Я бы в нем не отдавал явного предпочтения гостям. Хоть магнитогорцы и приучили нас к тому, что они выигрывают в последних матчах, но «Авангард» может собраться и зацепить дома одну игру», – заявил бывший защитник клубов КХЛ.