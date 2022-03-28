Хартли перед «Металлургом»: «Авангард» ничего не боится, такова наша культура. Мы неоднократно выигрывали два матча подряд»

поделился ожиданиями от шестого матча серии Кубка Гагарина с (2-3).

«В серии из семи матчей такую ситуацию вполне можно ожидать. Конечно, мы бы предпочли вести со счетом 3-2 в серии, а не отставать.

Но в то же время мы уже неоднократно выигрывали два матча подряд. Здесь вопрос концентрации и способности насладиться моментом. Впоследствии это время превратится в прекрасные воспоминания.

С парнями все в порядке, они свежи, довольны, мы играем в хоккей! Сегодня шестой матч серии. Как я уже говорил, секретов не осталось. Противник знает нас, мы знаем их.

Нужно выходить, показывать себя по максимуму. Сохранять концентрацию и ничего не бояться. Мы ничего не боимся, такова наша культура на протяжении четырех лет. Всегда вперед, выкладываемся по полной. Идеальной игры не существует, но нужно стараться изо всех сил, делать свою работу.

Вчера мы хорошо поговорили, обсудили определенные ситуации, которые, давайте будем честны, нужно улучшить. В то же время мы в профессиональном спорте, мы тренируем взрослых мужчин, профессионалов своего дела. Нам нужно было перестроиться, перезагрузиться, именно это мы и сделали», – сказал главный тренер «Авангарда».

У «Авангарда» весь плей-офф – дыра в составе. Для нормальной заявки не хватает защитников