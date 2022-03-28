Никита Щитов: «Уехавших легионеров «Салавата» не стоит брать в КХЛ. У Хартикайнена нужно отзывать орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

Теги Салават Юлаев Трактор Никита Щитов КХЛ Кубок Гагарина Теему Хартикайнен Томи Лямся Роман Вилл Хоккей

Никита Щитов раскритиковал легионеров «Салавата Юлаева», ушедших из команды во время плей-офф КХЛ.

Уфимская команда проиграла «Трактору» со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– «Салават Юлаев» не собирался сдаваться, они показали отличную игру, хотели выиграть, но сказалось отсутствие реализации моментов, которых было предостаточно. Отмечу и заряженность команды «Трактор», игроки пластом ложились под шайбу.

Вратарь Роман Вилл показал просто фантастическую игру. Шайба много раз ходила по ленточке, но Вилл делал все возможное и невозможное. «Трактор» выиграл заслуженно.

– Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором»?

– Если бы легионеры «Салавата» остались, игра бы складывалась, конечно, по-другому. Они подвели свою команду. В селекции, в создании команды, в сохранении легионеров «Трактор» переиграл Уфу.

В Челябинске отличный коллектив, и я знаю, что легионеры не хотели уезжать из команды, оставлять ребят в момент, когда идет плей-офф.

Хотя и на них оказывалось давление в точности, как у «Салавата Юлаева». У них остался только главный тренер, честь ему и хвала. Легионеры «Трактора» остались и выполняют свою работу полностью, за это к ним уважение, как и к тренеру Томи Лямся.

Не знаю, вернутся ли уфимские легионеры или нет, но считаю, что их не стоит брать в клубы КХЛ. Пусть играют в своих европейских лигах, им там будет комфортнее. Свое отношение и характер они уже показали.

Нужен ли Теему Хартикайнен? А что он сделал для Башкирии? Он долго играл в команде, да, много очков набирал, но за это ему и платили хорошие деньги, но Кубок Гагарина не завоевал.

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» нужно отзывать и вручать кому-то из своих воспитанников, неужели среди них нет достойных такой награды? – заявил бывший защитник клубов КХЛ.

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