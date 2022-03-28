Никита Щитов: «Уехавших легионеров «Салавата» не стоит брать в КХЛ. У Хартикайнена нужно отзывать орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан»

раскритиковал легионеров , ушедших из команды во время плей-офф КХЛ.

Уфимская команда проиграла со счетом 2-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– «Салават Юлаев» не собирался сдаваться, они показали отличную игру, хотели выиграть, но сказалось отсутствие реализации моментов, которых было предостаточно. Отмечу и заряженность команды «Трактор», игроки пластом ложились под шайбу.

Вратарь Роман Вилл показал просто фантастическую игру. Шайба много раз ходила по ленточке, но Вилл делал все возможное и невозможное. «Трактор» выиграл заслуженно.

– Отсутствие легионеров стало ключевым фактором проигрыша «Салавата» в серии с «Трактором»?

– Если бы легионеры «Салавата» остались, игра бы складывалась, конечно, по-другому. Они подвели свою команду. В селекции, в создании команды, в сохранении легионеров «Трактор» переиграл Уфу.

В Челябинске отличный коллектив, и я знаю, что легионеры не хотели уезжать из команды, оставлять ребят в момент, когда идет плей-офф.

Хотя и на них оказывалось давление в точности, как у «Салавата Юлаева». У них остался только главный тренер, честь ему и хвала. Легионеры «Трактора» остались и выполняют свою работу полностью, за это к ним уважение, как и к тренеру .

Не знаю, вернутся ли уфимские легионеры или нет, но считаю, что их не стоит брать в клубы КХЛ. Пусть играют в своих европейских лигах, им там будет комфортнее. Свое отношение и характер они уже показали.

Нужен ли ? А что он сделал для Башкирии? Он долго играл в команде, да, много очков набирал, но за это ему и платили хорошие деньги, но не завоевал.

Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» нужно отзывать и вручать кому-то из своих воспитанников, неужели среди них нет достойных такой награды? – заявил бывший защитник клубов .