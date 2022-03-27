Игорь Григоренко: «Очень нравится «Салават» без легионеров. Наконец-то наши молодые ребята начинают раскрываться»

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Игорь Григоренко заявил, что ему нравится «Салават» без легионеров. 

Уфимский клуб сегодня проведет шестой матч в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Трактором» (2-3). 

«Салавату» в сегодняшнем матче с «Трактором» особо ничего придумывать не надо. Нужно играть в свою игру, создавать больше напористости, идти в стыки, тогда должно быть все нормально и можно перевести серию в седьмой матч.

В прошлой встрече уфимцы играли неплохо, обидно, что уступили. Порой лучше проиграть с крупным счетом, чем в таких матчах. Мне очень нравится уфимская команда без легионеров, наконец-то наши молодые ребята начинают раскрываться. Им дают шансы, кого-то ставят даже от безысходности, а парни дают результат.

Вратарь Шарыченков в целом справляется без Метсолы. Конечно, тяжеловато, когда весь сезон сидишь в запасе, а теперь нужно выручать в ответственных матчах», – сказал экс-капитан уфимцев. 

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