Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Было сложно чем-то удивить друг друга. Все решили детали, кто меньше ошибется»

сообщил, что «Трактор» знал сильные стороны .

Команда из Челябинска выиграла серию против уфимцев (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышла в финал Восточной конференции.

– Рады, что завершили сегодня серию. Было сложно чем-то удивить друг друга, шестой матч идет. Решили все детали, кто меньше ошибется. Рады, что выиграли. Слова благодарности команде за самоотдачу. Здорово, что так сыграли в меньшинстве.

– Почему в третьем периоде было много удалений?

– Шестой матч, усталость. Невнимательны были в борьбе. Надо было играть аккуратнее. Мы одна команда, друг другу помогаем.

– Вы первый тренер Пустозерова. Вы думали 15 лет назад, что он заиграет на уровне плей-офф КХЛ?

– Когда впервые познакомились, он был неуступчивый. Он порядочный человек, ему много внимания уделяли родители. Желаю ему только успехов.

– Вас удивил «Салават» в этой серии?

– Знали их сильные стороны. Было важно уделить внимание своей подготовке. Мы уже готовимся к следующей серии.

– В чем секрет такого меньшинства?

– Всегда уделяем внимание спецбригадам. Наши ошибки подчистил Вилл.

– Что с Пулккиненым?

– Да, получил повреждение. Не знаем, какая степень, – сказал главный тренер .