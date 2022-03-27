Гатиятулин о 2:1 с «Салаватом»: «Было сложно чем-то удивить друг друга. Все решили детали, кто меньше ошибется»

Анвар Гатиятулин сообщил, что «Трактор» знал сильные стороны «Салавата Юлаева».
Команда из Челябинска выиграла серию против уфимцев (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышла в финал Восточной конференции.
– Рады, что завершили сегодня серию. Было сложно чем-то удивить друг друга, шестой матч идет. Решили все детали, кто меньше ошибется. Рады, что выиграли. Слова благодарности команде за самоотдачу. Здорово, что так сыграли в меньшинстве.
– Почему в третьем периоде было много удалений?
– Шестой матч, усталость. Невнимательны были в борьбе. Надо было играть аккуратнее. Мы одна команда, друг другу помогаем.
– Вы первый тренер Пустозерова. Вы думали 15 лет назад, что он заиграет на уровне плей-офф КХЛ?
– Когда впервые познакомились, он был неуступчивый. Он порядочный человек, ему много внимания уделяли родители. Желаю ему только успехов.
– Вас удивил «Салават» в этой серии?
– Знали их сильные стороны. Было важно уделить внимание своей подготовке. Мы уже готовимся к следующей серии.
– В чем секрет такого меньшинства?
– Всегда уделяем внимание спецбригадам. Наши ошибки подчистил Вилл.
– Что с Пулккиненым?
– Да, получил повреждение. Не знаем, какая степень, – сказал главный тренер «Трактора».