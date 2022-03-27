Прохоркин оштрафован за удар Кошелеву в голову

Теги Авангард Металлург Мг судьи Кубок Гагарина Николай Прохоркин Семен Кошелев Хоккей

Николай Прохоркин оштрафован за свои действия в игре с «Металлургом» (2:5, 2-3).

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Авангарда» Николая Прохоркина наказание по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Инцидент произошел на 2-й минуте матча. Нападающий «Авангарда» ударил в голову форварду Семену Кошелеву.

По ходу игры судьи не наказали хоккеиста за данное нарушение.

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