Воробьев о судействе: «Я не такой человек, чтобы грязь лить»

прокомментировал победу над в пятом матче серии плей-офф .

«Хорошая игра с нашей стороны, ребята все на себя выловили, а где надо – забили. Готовимся к следующей игре.

Момент с Прохоркиным и Кошелевым? Челлендж мы не можем взять, судьи сами решили. Они так решили. У вас 300 тысяч есть? Дальше я не могу говорить.

Будет некрасиво, если я скажу, какое объяснение мне дали судьи. Я не такой человек, чтобы лить грязь или что-то такое, поэтому ничего не буду», – сказал главный тренер «Металлурга».

«Металлург» выиграл 3-й матч подряд с общим счетом 15:5