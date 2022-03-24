Судьи отменили 3 гола «Авангарда» в четвертом матче с «Металлургом». Воробьев взял три успешных челленджа

Три гола не были засчитаны по ходу четвертого матча серии против .

Омская команда проводит с магнитогорцами (1:5, третий период) четвертую игру серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

По ходу матча арбитры матча отменили три заброшенные омичами шайбы. Во всех случаях успешные тренерские челленджи брал .

В первом периоде гол Арсения Грицюка не был засчитан из-за положения вне игры, во втором гол Николая Прохоркина – по причине блокировки вратаря, в третьем шайба Сергея Толчинского – вновь из-за офсайда.

На игре работают главные арбитры Александр Соин и Денис Наумов.