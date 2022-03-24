Судьи отменили 3 гола «Авангарда» в четвертом матче с «Металлургом». Воробьев взял три успешных челленджа

Теги Авангард Металлург Мг судьи Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Денис Наумов Александр Соин Хоккей

Три гола «Авангарда» не были засчитаны по ходу четвертого матча серии против «Металлурга».

Омская команда проводит с магнитогорцами (1:5, третий период) четвертую игру серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

По ходу матча арбитры матча отменили три заброшенные омичами шайбы. Во всех случаях успешные тренерские челленджи брал Илья Воробьев.

В первом периоде гол Арсения Грицюка не был засчитан из-за положения вне игры, во втором гол Николая Прохоркина – по причине блокировки вратаря, в третьем шайба Сергея Толчинского – вновь из-за офсайда.

На игре работают главные арбитры Александр Соин и Денис Наумов.

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