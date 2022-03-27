Александр Кожевников: «Овечкин бьет рекорды, потому что поднялся на вершину. Приятно, что он продолжает радовать нас достижениями»

поделился мыслями об игре .

В матче с «Нью-Джерси» (4:3) капитан забил 121-й победный гол в НХЛ и разделил 2-е место в истории с Горди Хоу.

Всего на счету Овечкина 772 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

«Сейчас Овечкин вышел на второе место и сравнялся с Хоу по количеству победных шайб, но его цель иная. Александр однозначно стремится обогнать Хоу по общему числу забитых шайб, а не только победных. Этот рекорд падет. Думаю, в этом году он не успеет, а в следующем сезоне обязательно сделает это.

Александр бьет рекорды почти каждого игрока, потому что он поднялся на вершину. Он и дальше будет бить все рекорды, отнимать их у других. Очень приятно, что Овечкин продолжает радовать нас своими достижениями», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин догнал Хоу – по количеству победных голов в НХЛ. А болельщики забросали лед резиновыми яблоками (но в честь Бэкстрема)