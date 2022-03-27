Панин о симуляциях: «Получил ##### и поехал дальше. А сейчас лежат. Хоккей идет в сторону футбола»

Теги Салават Юлаев Трактор Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина правила Лукаш Седлак брань контент Хоккей

Григорий Панин считает, что правила КХЛ приводят к тому, что появляется много симуляций.

Ранее защитник «Салавата Юлаева» был дисквалифицирован за удар Лукашу Седлаку в голову.

– Разберите эпизод с Седлаком.

– Смысл разбирать? Никто не старается кого-то на больничную койку отправить. Это плей-офф, игра характеров, мужицкий хоккей.

Правила приводят к тому, что много появляется симуляций. И это где-то приводит к тому, что много хватаются за лицо, специально падают.

Я сам был удален за симуляцию, мне неприятно. Но хоккей идет не в ту сторону. Ты получил ##### и поехал дальше. А сейчас лежат. Мы идем в сторону футбола. Хоккей всегда отличается тем, что это не только игра яиц, но и характеров, – сказал защитник «Салавата».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные