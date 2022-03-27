Панин о симуляциях: «Получил ##### и поехал дальше. А сейчас лежат. Хоккей идет в сторону футбола»

считает, что правила приводят к тому, что появляется много симуляций.

Ранее защитник «Салавата Юлаева» был дисквалифицирован за удар в голову.

– Разберите эпизод с Седлаком.

– Смысл разбирать? Никто не старается кого-то на больничную койку отправить. Это плей-офф, игра характеров, мужицкий хоккей.

Правила приводят к тому, что много появляется симуляций. И это где-то приводит к тому, что много хватаются за лицо, специально падают.

Я сам был удален за симуляцию, мне неприятно. Но хоккей идет не в ту сторону. Ты получил ##### и поехал дальше. А сейчас лежат. Мы идем в сторону футбола. Хоккей всегда отличается тем, что это не только игра яиц, но и характеров, – сказал защитник .