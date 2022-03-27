Никита Тертышный: «Вилл – настоящий человек. Ему неважно, что происходит в мире. Он остался, потому что любит игру и искреннее болеет за «Трактор»

отметил вклад вратаря в победу над .

Команда из Челябинска выиграла серию против уфимцев (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышла в финал Восточной конференции.

– Можно сказать, что Вилл – главный герой серии?

– Он в каждой серии герой. Ловит шайбы в нужный момент. Помогает нам, он остался, за это ему спасибо.

Он настоящий человек. Ему неважно, что происходит в мире. Он остался с нами, потому что любит игру и болеет искреннее за команду, – сказал нападающий .