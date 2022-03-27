Никита Тертышный: «Вилл – настоящий человек. Ему неважно, что происходит в мире. Он остался, потому что любит игру и искреннее болеет за «Трактор»

Никита Тертышный отметил вклад вратаря Романа Вилла в победу над «Салаватом».
Команда из Челябинска выиграла серию против уфимцев (4-2, 2:1 в шестом матче) и вышла в финал Восточной конференции.
– Можно сказать, что Вилл – главный герой серии?
– Он в каждой серии герой. Ловит шайбы в нужный момент. Помогает нам, он остался, за это ему спасибо.
Он настоящий человек. Ему неважно, что происходит в мире. Он остался с нами, потому что любит игру и болеет искреннее за команду, – сказал нападающий «Трактора».