Павел Коледов: «Если бы плохо играл, сказал бы: «Тренер, не ставь меня больше, я урод»

Павел Коледов считает, что подошел к плей-офф в нормальной форме.

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» (2-4, 1:2 в шестой игре) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Какой матч стал ключевым?

– Не могу назвать ни одного такого матча. Все встречи, кроме 1:7, были отличные, равная борьба. Не наиграли мы на этот счет в серии. Будем делать выводы.

– Может, пятый матч стал ключевым?

– Они получили инициативу в Челябинске, мы должны были сделать счет 3-3. По игре все было. Просто не повезло.

– Можно сказать, что вам не хватило мастерства?

– По третьему периоду отвечу. Было много моментов, когда я бросал, вратарь не видел. Там дальше в клюшку попало, еще не хватило везения. Не смогли закопать шайбу. Может быть, в других играх не хватило мастерства.

– Вы чувствуете, что «Салават» стал народной командой?

– За «Салават» болеют всегда. Я все время это вижу и чувствую. Не только в Уфе.

– Что вы изменили в этом сезоне после прошлого провального начала?

– Я вам объясню. Случайности не случайны. По тому сезону скажу, что было плохое начало. Ничего не менялось в этом году. Вспомните, сколько игроков набирает по 30 очков, а потом по три очка. Бывают такие игры.

К плей-офф я подошел в нормальной форме, не забивал в свои ворота. Если бы я играл плохо, сказал бы: «Тренер, не ставь меня больше, я урод».

– Вы общаетесь с легионерами?

– Им было тяжело уезжать. Они пишут нам. Поверьте, это был тяжелый процесс, – сказал защитник «Салавата Юлаева».