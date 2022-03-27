Валерий Каменский: «Спартак» достойно проиграл, серия со СКА получилась хорошей. Миронов заслужил продолжать работу»

высказался о поражении «Спартака» в серии со .

Московский клуб проиграл в серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 1-4.

В первом раунде красно-белые не принимали участия, так как финский «Йокерит» снялся с соревнований.

«Серия получилась хорошей, «Спартак» достойно проиграл. Команда начала плей-офф со второго раунда – это игровая практика, которой ей не хватило.

Можно было добавить в большинстве, в реализации моментов в неравных составах. А так – ребята молодцы, бились до конца и показали хороший хоккей.

Данск здорово провел серию, собрался и показал класс. Сделал много спасений, помогал защитникам.

Что касается главного тренера Бориса Миронова, то он, конечно, заслуживает того, чтобы продолжать свою работу», – сказал советник главы наблюдательного совета .