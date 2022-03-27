Быков о Федорове: «Не удивлюсь, если это будет следующий великий тренер»

высказался о работе на посту главного тренера .

«Когда-то и великие тренеры начинали свою деятельность, не имея никакого опыта. В отличие от многих из них, у Сергея есть опыт игрока – да еще какой.

Кроме того, он поработал с известными, великими тренерами – как в России, так и за океаном. Все это дает нам основания полагать, что он действительно сильный специалист.

Я не удивлюсь, если это будет следующий великий тренер», – сказал бывший главный тренер клубов и сборной России.

ЦСКА под руководством Федорова вышел в финал Западной конференции, где сыграет со СКА.