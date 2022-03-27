ЦСКА и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов. Счет по сериям 4:1 в пользу москвичей

и СКА сыграют в финале Запада в 6-й раз за 8 последних сезонов.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1).

Начиная с сезона-2014/15, эти команды в 6-й раз встретятся между собой в финале Западной конференции Кубка Гагарина.

Этого не произошло только в 2017 (ЦСКА уступил «Локомотиву» во 2-м раунде) и 2020 (розыгрыш Кубка Гагарина был прерван после 1-го раунда) годах.

Счет по сериям сейчас 4:1 в пользу ЦСКА. СКА выиграл в 2015 году, а после этого проиграл 4 раза подряд.