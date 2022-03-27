Вайсфельд о серии ЦСКА – СКА: «Более чем заслуженный финал Запада. А кто там должен играть?»

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Леонид Вайсфельд считает, что СКА и ЦСКА заслужили выход в финал Запада. 

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина обыграл «Динамо» (4-0), СКА прошел «Спартак» (4-1). 

«Видна ли мне была рука Жамнова в серии со СКА? Нет. То, что Гусев играл не так ярко, объяснимо тем, что к лидерам всегда повышенное внимание. Не просто так же говорят, что плей-офф – игра четвертых звеньев. Не думаю, что Миронов как главный тренер допустил бы кого-то к команде.

ЦСКА – СКА – более чем заслуженный финал Запада, а кто там должен играть? Минск или «Спартак»? С ЦСКА вообще все понятно, они производят очень сильное впечатление.

Если они будут играть так же, как в первых двух сериях, СКА будет очень тяжело», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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