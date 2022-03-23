Шипачев о серии с ЦСКА: «0-4 – это позорный результат. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Динамо» за такую игру»

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Вадим Шипачев назвал позорным для «Динамо» итог серии Кубка Гагарина против ЦСКА.

Бело-голубые проиграли четвертый матч со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.

– Хороший матч начали. Три гола забили в первом периоде. Потом потеряли концентрацию и начали удаляться. Счет на табло сами видели.

– Как нужно было удержать счет 3:0?

– Это уже история, что надо было. Надо играть в хоккей.

– А в целом по серии? Что не хватило?

– Голы надо было забивать. Вратарь хорошо играл. Ребята из ЦСКА ложились под шайбу, на себя ловили. Не смогли преодолеть эту оборону.

– Три недели подряд тяжело играть. Насколько «Северсталь» измотала?

– Семь игр. Череповец – быстрая команда. Сейчас нет смысла говорить об этом.

0:4 – это позорный результат в серии. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Нет эмоций больше никаких.

– В чем позитив видите всего сезона?

– Пока не вижу позитива, – сказал нападающий «Динамо».

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов

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