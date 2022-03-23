Шипачев о серии с ЦСКА: «0-4 – это позорный результат. Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Динамо» за такую игру»

Вадим Шипачев назвал позорным для «Динамо» итог серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Бело-голубые проиграли четвертый матч со счетом 3:6 и уступили в серии 0-4.
– Хороший матч начали. Три гола забили в первом периоде. Потом потеряли концентрацию и начали удаляться. Счет на табло сами видели.
– Как нужно было удержать счет 3:0?
– Это уже история, что надо было. Надо играть в хоккей.
– А в целом по серии? Что не хватило?
– Голы надо было забивать. Вратарь хорошо играл. Ребята из ЦСКА ложились под шайбу, на себя ловили. Не смогли преодолеть эту оборону.
– Три недели подряд тяжело играть. Насколько «Северсталь» измотала?
– Семь игр. Череповец – быстрая команда. Сейчас нет смысла говорить об этом.
0:4 – это позорный результат в серии. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Нет эмоций больше никаких.
– В чем позитив видите всего сезона?
– Пока не вижу позитива, – сказал нападающий «Динамо».
ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов