Сергей Светлов: «Мы привыкли говорить, что «Динамо» – сила в движении. Увы, в серии этой силой скорее стал ЦСКА»

высказался о вылете «Динамо» после 0-4 от .

Армейцы всухую выиграли у динамовцев серию второго раунда Кубка Гагарина.

– Почему у не получилось?

– Мы привыкли с гордостью говорить, что «Динамо» – это сила в движении. Увы, в московском дерби этой силой скорее стали армейцы. Трудно сказать, почему бело-голубые с большим трудом прошли «Северсталь», а с ЦСКА находили в себе потенциал играть лишь отрезками. Со стороны мне не хотелось бы делать выводы.

Судя по всему, скоро в «Динамо», которое на протяжении многих лет отличалось очень серьезным, профессиональным подходом, будет сделан детальный анализ.

Надо понять, почему с лучшими центрфорвардом и защитником КХЛ Шипачевым и Войновым команда не смогла дать результат, на который все рассчитывали, – сказал Светлов.