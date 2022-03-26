Сергей Широков: «Чувствовалось, что можем побороться в серии со СКА, зацепиться в каждом матче»

подвел итоги серии со СКА (1-4).

«Спартак» уступил питерскому клубу (1:2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

«Чувствовалось, что можем побороться в этой серии, зацепиться в каждом матче. Четыре игры проиграли в одну шайбу, где-то не получилось, где-то здорово сыграл вратарь.

Нужно прожить эти эмоции и двигаться дальше. Жаль, что выиграли только один матч.

В этом сезоне у нас была единая команда, единый кулак с начала предсезонки и до последней минуты. Все бились друг за друга, все старались, действительно был хороший коллектив. Опытные игроки помогали молодым, показывали своим примером, у них долгий путь, хорошие перспективы.

Что касается меня, то передохну и буду готовиться к новому сезону, хочется еще поиграть и также получать удовольствие от хоккея», – сказал нападающий «Спартака».

«Спартак» не хуже СКА структурно. Но за последние 4 игры он не создал почти ничего в атаке