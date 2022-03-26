Борис Миронов: «Серия с «Йокеритом» помогла бы «Спартаку». Тренировки – это одно, но плей-офф – другое»

считает, что серия с «Йокеритом» помогла бы «Спартаку».

Московский клуб уступил СКА (1:2, 1-4) в пятом матче серии Кубка Гагарина и вылетел из плей-офф.

«Хорошая тяжелая серия. Сегодня она закончилась для нас. Хочу сказать одно – мы не проиграли ни в характере, ни в спортивной злости. Проиграли только в хладнокровности и завершении моментов. Это приходит с опытом, у нас много молодых игроков. Могу сказать команде спасибо, они бились до последней секунды. Могу только гордиться командой.

Для меня это огромнейший опыт, первый плей-офф в карьере. Много хорошего почерпнул из этой серии, пригодится в будущем. Где-то не достучался до ребят, но мы были семьей. Старались, бились, но проиграли серию.

Серия с нам бы помогла. Тренировки – это одно, но плей-офф – другое. Хотелось бы сыграть хотя бы товарищеские матчи. Но ребята подготовились и сыграли в этой серии достойно», – сказал главный тренер .

Напомним, красно-белые автоматически прошли во второй раунд, поскольку их соперник –«Йокерит» – отказался от участия в Кубке Гагарина, и финской команде засчитали четыре поражения.