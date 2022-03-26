Ротенберг о Мичкове в плей-офф КХЛ: «Все могут сыграть, Матвей не исключение. Он набрал хорошие обороты в МХЛ»

Роман Ротенберг рассказал, может ли сыграть в плей-офф .

СКА обыграл (2:1) в пятом матче и завершил серию плей-офф со счетом 4-1.

«Был ли вызов в противостоянии с Жамновым на клубном уровне? У соперника опытные тренеры, они многое знают, но в этом и интерес. Нужно постоянно развиваться, искать что-то новое. Надо искать козыри, которые удивят соперника. «Спартак» постоянно удивлял.

Не было ли паники после 1:6? Без поражений не бывает побед. Если помните, в прошлом году в «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 8:1, а потом была тяжелая серия. Нужна серьезная подготовка в плане физики, тактики и психологии. Хотел бы выразить благодарность болельщикам, которые гнали нас вперед, и игрокам, которые выполнили установку.

Если дверь закрыта, нужно найти другую. А если и она закрыта, то нужно найти форточку. Играем с таким подходом. Ждем Кемппаинена в серии с , но у нас есть и другие игроки, которых мы ждем. Комаров здорово справляется с ролью, команда побеждает. Сегодня первый гол был за счет его работы.

Довольны промежуточными итогами всех клубов системы, но хотим большего. Смотрел игру молодежки, поздравили их. Все работаем вместе и ждем побед. Нет ли мыслей попробовать Мичкова в плей-офф? Матвей набрал хорошие обороты. Какие-то матчи прошли не на самом высоком уровне, но он прогрессирует. Он на своем месте. Все могут сыграть, и Матвей не исключение», – сказал главный тренер СКА.