Хартли о молодежи «Авангарда»: «Плей-офф не время для развития, здесь главное – победы»

отметил, что процент бросков «Авангарда» не так хорош, как хотелось бы.

В пятой игре серии с (2-3) омский клуб проиграл со счетом 2:5.

«Мы по-прежнему наносим броски, но не попадаем в ворота. Понятно, что никто не делает это целенаправленно, процент бросков не так хорош, как хотелось бы. Надеюсь, в шестом матче мы исправим ситуацию.

Почему стал выпускать Давыдова в концовке? Была уже концовка игры, ее исход был уже понятен. Молодого нападающего гораздо легче выпускать на лед в таких ответственных матчах, чем молодого защитника или вратаря. Если защитник или вратарь делают ошибки, велика вероятность, что это закончится пропущенным голом.

В плей-офф важность матчей невероятная, никто не хочет допускать таких ошибок. Вопрос не в том, что ты выпускаешь или не выпускаешь каких-то конкретных игроков, а вопрос в том, чтобы выпускать лучших. Мы всегда работаем с молодежью, уже четыре года развиваем молодых игроков. Но плей-офф не время для развития, здесь главное – победы», – сказал главный тренер .