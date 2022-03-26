Хартли о 2-3 с «Металлургом»: «Мы строили команду 4 года, культивировали гордость и характер. Сейчас будет возможность показать это в деле»

считает, что «Авангард» хорошо действовал в матче с (2:5, 2-3).

«Хорошая, равная игра, до пятиминутного удаления счет был 1:2, мы были в игре, инициатива переходила от одной команды к другой. Мы хорошо действовали, сегодня был настоящий матч плей-офф, в отличие от первых четырех игр. Обидное поражение, но серия переезжает в Балашиху, надеемся вернуться сюда на седьмую игру.

Найт плохо сыграл на вбрасываниях? Противник также хорош на вбрасываниях. А то, что Цегларик не попадал по воротам, то не думаю, что здесь сказывается усталость. Тут либо забиваешь, либо не забиваешь.

Голы крайне важны в плей-офф, но здесь надо похвалить соперника. «Металлург» здорово играет, это топ-команда в нашей конференции, нелегко им противостоять. Они здорово катаются, очень сложно забивать голы в их ворота.

Мы дошли до шестого матча, немногие видели нас в шестом матче. Сейчас нас приперли к стенке, нам нужно правильно отреагировать. Эту команду мы строили четыре года, культивировали гордость и характер, сейчас будет возможность показать это в деле», – сказал главный тренер .