Каменский о шансах Овечкина на «Ришар Трофи»: «Все в его руках. Нужно просто играть, перспективы всегда есть»

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Валерий Каменский считает, что Александр Овечкин забьет 50 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

На данный момент на счету нападающего «Вашингтона» 41 шайба в 64 матчах. Он идет на 4-м месте в гонке снайперов. Лидирует Остон Мэттьюс (46 голов).

«Доберется ли Овечкин до отметки 50 голов? Думаю, что да. Есть ли перспективы побороться за 10-й «Ришар»? Нужно просто играть, перспективы всегда есть, всегда есть цель. Все в его руках, в руках команды и партнеров.

Это реально сделать, и он будет это делать. Александру удачи и побольше голов», – сказал советник главного тренера сборной России.

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