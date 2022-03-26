Овечкин в 16-й раз забил победный буллит в серии и вошел в топ-10 в НХЛ по их числу

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Александр Овечкин в 16-й раз забил решающий буллит в послематчевой серии.

Россиянин принес «Вашингтону» победу над «Баффало» (4:3 Б). 

По общему количеству таких попыток за все время Овечкин вошел в топ-10, разделив 9-е место с Филом Кесселом. Всего у капитана «Вашингтона» 37 реализованных буллитов из 114 (32,46% реализации). 

В топ-3 по количеству решающих бросков входят Франс Нильсен (23, всего 49 удачных попыток из 106, 46,23%), Патрик Кэйн («Чикаго», 21, 49 из 120, 40,83%) и Ти Джей Оши («Вашингтон», 21, 47 из 95, 49,47%). 

Послематчевые буллиты в регулярном чемпионате НХЛ были введены в сезоне-2005/06. 

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