Овечкин в 16-й раз забил победный буллит в серии и вошел в топ-10 в НХЛ по их числу

в 16-й раз забил решающий буллит в послематчевой серии.

Россиянин принес победу над «Баффало» (4:3 Б).

По общему количеству таких попыток за все время Овечкин вошел в топ-10, разделив 9-е место с Филом Кесселом. Всего у капитана «Вашингтона» 37 реализованных буллитов из 114 (32,46% реализации).

В топ-3 по количеству решающих бросков входят Франс Нильсен (23, всего 49 удачных попыток из 106, 46,23%), («Чикаго», 21, 49 из 120, 40,83%) и («Вашингтон», 21, 47 из 95, 49,47%).

Послематчевые буллиты в регулярном чемпионате были введены в сезоне-2005/06.

Овечкин забил, спас пустые ворота, реализовал победный буллит. Кузнецов загипнотизировал вратаря