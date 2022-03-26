«Забивать будем?» Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча с «Баффало»

Жена Овечкина написала ему во время матча: «Забивать будем?»

Супруга капитана Александра Овечкина опубликовала переписку с мужем во время матча регулярного чемпионата против «Баффало» (4:3 Б).

«Коротко о том, как я переписываюсь с мужем во время его игр», – написала Анастасия Шубская в соцсети.

Во время матча она отправила сообщение: «Забивать будем?». После гола добавила: «Молодец».

Овечкин в матче с «Сэйбрз» забросил 771-ю шайбу в карьере и реализовал победный бросок в серии буллитов.