«Забивать будем?» Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча с «Баффало»

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Жена Овечкина написала ему во время матча: «Забивать будем?»

Супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина опубликовала переписку с мужем во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

«Коротко о том, как я переписываюсь с мужем во время его игр», – написала Анастасия Шубская в соцсети. 

Во время матча она отправила сообщение: «Забивать будем?». После гола добавила: «Молодец».

Овечкин в матче с «Сэйбрз» забросил 771-ю шайбу в карьере и реализовал победный бросок в серии буллитов.

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