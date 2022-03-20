Марк Хоу уверен, что Овечкин обойдет Горди: «Почти удивлюсь, если нет. Отец был чудом природы, но и Ови такой же»

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Марк Хоу уверен, что Овечкин обойдет его отца Горди по голам в НХЛ

Бывший защитник клубов НХЛ ожидает, что это произойдет в следующем сезоне. 

«Я почти удивлюсь, если он этого не сделает.

Я видел, как мой отец играл в первые два года в ВХА. Ему было 45 и 46 лет, и я знаю, насколько он был хорош. 

В 46 лет он был лучше, чем я когда-либо в своей карьере. Он был чудом природы, но и Ови такой же», – сказал член Зала хоккейной славы. 

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занимает 3-е место в списке лучших снайперов всех времен с 769 голами. Его опережают Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). 

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