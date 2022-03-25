Генменеджеры НХЛ обсудят вопрос о потолке зарплат в плей-офф (Пьер ЛеБрюн)

Генменеджеры НХЛ обсудят вопрос о том, чтобы потолок зарплат действовал в плей-офф.

Об этом сообщил инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

«Источники сообщают, что вопрос о потолке зарплат в плей-офф Кубка Стэнли будет обсуждаться на встрече генеральных менеджеров НХЛ на следующей неделе.

В прошлом сезоне проблема вышла на первый план, когда из «Лайтнинг» провел весь регулярный чемпионат-2020/21 в списке травмированных на долгий срок с травмой бедра, а затем вернулся на первую игру плей-офф. выиграла Кубок Стэнли», – написал ЛеБрюн.

Напомним, поместив Кучерова в список травмированных на долгий срок игроков, «молнии» получили право превысить потолок зарплат на сумму кэпхита игрока (9,5 млн долларов).