«Вегас» может поместить Стоуна в список травмированных. Это позволит освободить место под потолком зарплат для Айкела и Мартинеса (Фрэнк Серавалли)

может поместить капитана команды Марка Стоуна в список травмированных на долгий срок игроков (LTIR), сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

29-летний канадец пропустил матч с «Калгари» (0:6) из-за проблем со спиной. Ранее он уже пропустил несколько матчей в январе по этой же причине.

В случае помещения Стоуна (кэпхит 9,5 миллиона долларов) в LTIR, клуб сможет освободить место под потолком зарплат для форварда и защитника , которые близки к возвращению в строй.

«Чтобы активировать Айкела и Мартинеса одновременно, «Голден Найтс» потребуется почти 11 млн долларов в потолке зарплат, если точно – 10,95 млн. Перемещение в LTIR даст им значительную часть этой суммы.

Таким образом, им, возможно, не придется жертвовать Смитом, Дадоновым или даже Маршессо. Они могут просто вернуть Стоуна, когда он выздоровеет, и когда потолок зарплат действовать уже не будет – в плей-офф.

Опять же, я говорю все это не для того, чтобы поднимать тревогу. Я не знаю, что именно собираются делать «Голден Найтс», не знаю, насколько серьезна травма Стоуна. Все, что я могу вам сказать, – этот вопрос начал обсуждаться другими генменеджерами.

Будет ли «Вегас» использовать это как возможность, и если да, то допустит ли НХЛ что-то подобное? Многие команды были бы недовольны, если бы клуб воспользовался этой лазейкой, что ранее делали и другие команды.

Посмотрим, что получится в итоге, но это то, о чем сегодня говорят», – сказал Серавалли.