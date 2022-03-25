Юрий Новиков: «Спартаку» нечего терять. Тренер должен запустить в команде энергию, искру»

Юрий Новиков считает, что «Спартак» должен совершить переворот и выиграть в Питере.

Заслуженный тренер России прокомментировал поражение «Спартака» от со счетом 1:2 в овертайме. Счет в серии – 1-3 в пользу питерской команды.

– Во-первых, надо сказать, что болельщики пришли на «Спартак». Поддержка была, но хоккеисты ее не оправдали. Для меня исторически «Спартак» – это в первую очередь атака. Вратарь, оборона сыграли неплохо, но нападение провалилось. В атаке «Спартак» должен был сыграть сильнее и это могло принести результат.

Одна шайба заброшена – что это такое? Поэтому первое, что надо сделать, это поругать нападающих: «Ребята, у нас сезон заканчивается. Вы себя бережете или о чем-то другом думаете? Вы должны тащить команду вверх и вперед».

– Прошедший матч не окажется ли решающим в серии?

– Может получиться и так. Но это тот случай, когда «Спартаку» нечего терять. Тренер должен запустить в команде энергию, искру. Это будет последний, решающий бой. «Спартак» должен не просто хлопнуть дверью, а совершить переворот и выиграть в Питере, чтобы продолжить серию.

В Санкт-Петербурге весь стадион будет болеть за своих, и, может, это станет стимулом для , чтобы выйти и победить. Это придаст хороший дух соперничества, – сказал Новиков.