Роман Ротенберг: «СКА всегда играет активно – установки сыграть пассивно не было. Гол Гусева – системная наработка, наша карусель: пас на вершину, бросок»

рассказал о победе СКА над (2:1 ОТ) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Питерская команда ведет 3-1 в серии.

– Хорошая игра плей-офф. Все работали на пределе и выполнили установку.

Нужно отдать должное сопернику: «Спартак» играл очень плотно, нам пришлось быть тактически гибкими, искать ходы.

Сегодня наши лидеры сыграли здорово, как и вся команда. И отдельная благодарность, конечно, болельщикам.

– Отличалась ли тактика СКА в третьем периоде и в овертайме? Показалось, что в дополнительное время ваша команда побежала и гораздо плотнее насела на соперника.

– Мы всегда стремимся играть первым номером. Да, в третьем периоде пропустили гол, допустили ошибку.

Но хоккей – это игра ошибок, а плей-офф – это серия, когда мы можем постоянно улучшать свою игру, вносить коррективы, работать с игроками, возможно, где-то играть проще.

У соперника здорово играет вратарь, и в целом вся команда здорово действует, поэтому где-то нам нужно принимать неординарные решения.

Наш гол в овертайме – это пример того, что нам нужно как раз искать нестандартные ходы, а игрокам – проявлять индивидуальное мастерство, правильно рисковать. Именно это и дало результат.

– Что мешало все решить в основное время? Во втором периоде было много моментов и у Гусева, и у Хуснутдинова… Показалось, что в третьем периоде сыграли пассивно.

– Установки сыграть пассивно не было – мы всегда играем активно. Наверное, где-то подвела реализация моментов.

У нас и в предыдущей игре было много моментов, мы всегда нацелены на броски. Реализация – очень важный фактор в плей-офф. Нужно брать на себя ответственность, решать исход матча, и сегодня мы этого добились.

Мы приветствуем импровизацию в зоне атаки. Гол Никиты Гусева – это системная наработка всей пятерки, наша карусель: пас на вершину, бросок в касание. Мы как раз и требуем от игроков, чтобы они делали это как можно чаще.

Возможно, где-то были лишние пасы, нам нужно улучшить бросковую агрессию. Я уже говорил, что у «Спартака» здорово играет вратарь, да и в целом соперник плотно играет с нашими лидерами. Так что для нас это возможность постоянно улучшать свою игру и преодолевать сложности.

Мы играем всей пятеркой: пять в обороне, пять в атаке, поэтому продолжаем работать дальше.

– Как оцените поведение в конце третьего периода?

– В концовке периода был технический брак – нарушение процедуры вбрасывания. Такие моменты случаются, где-то были лишние эмоции, – заявил главный тренер .