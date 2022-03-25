Навка о строящейся «СКА-Арене»: «Убеждена, что вскоре мы вернемся к международным соревнованиям. Ее значимость сложно будет переоценить»

Теги СКА Татьяна Навка Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

Татьяна Навка высказалась о значимости строящейся «СКА-Арены». 

– Осенью нынешнего года строго по графику в Петербурге войдет в строй современный ледовый дворец «СКА-Арена». Где запланирована школа фигурного катания, шикарные условия для проведения соревнований фигуристов любого масштаба.

Как вы относитесь к этому начинанию? Надеюсь, посетите церемонию открытия дворца?

– Прежде всего, хочу поздравить с этим петербуржцев, да и всех россиян! Это здорово, что возводится такая арена. Убеждена, что вскоре мы вернемся к международным соревнованиям и значимость «СКА-Арены» сложно будет переоценить.

– Вас уже приглашали на открытие или даже выступить на ней?

– Пока нет. Но если такое приглашение последует, обязательно приеду! – заявила олимпийская чемпионка. 

Сообщалось, что «СКА-Арена» вместимостью 21,5 тыс. станет самым большим хоккейным стадионом в мире.

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