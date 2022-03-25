Томи Лямся: «Иностранцы «Трактора» решили игру. Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии»

Томи Лямся считает, что легионеры «Трактора» решили пятую игру серии (1:2, 2-3).
– Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии. По самоотдаче ребят было видно, что они заряжены. Была настоящая битва.
– Можно сказать, что все решила реализация большинства?
– Да. У нас были хорошие шансы. Их вратарь и бригада меньшинства провели хороший матч. Соперник воспользовался своим шансом. Иностранцы «Трактора» решили игру.
– Что нужно сделать «Салавату», чтобы продлить серию?
– Нам нужно забросить на одну шайбу больше, чем соперник.
– Не считаете, что «Салавату» следовало больше атаковать?
– Возможно. Хорошая идея.
– Состоялся диалог с Паниным после его нарушения на Седлаке?
– Конечно. Это останется внутри команды. Мы провели разговор. Давайте о следующей игре.
– Что нужно улучшить команде?
– Нам нужно лучше взаимодействовать, закрывать голкипера соперника, потому что он здорово играет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».