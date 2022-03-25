Томи Лямся: «Иностранцы «Трактора» решили игру. Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии»

считает, что легионеры «Трактора» решили пятую игру серии (1:2, 2-3).

– Мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии. По самоотдаче ребят было видно, что они заряжены. Была настоящая битва.

– Можно сказать, что все решила реализация большинства?

– Да. У нас были хорошие шансы. Их вратарь и бригада меньшинства провели хороший матч. Соперник воспользовался своим шансом. Иностранцы решили игру.

– Что нужно сделать «Салавату», чтобы продлить серию?

– Нам нужно забросить на одну шайбу больше, чем соперник.

– Не считаете, что «Салавату» следовало больше атаковать?

– Возможно. Хорошая идея.

– Состоялся диалог с Паниным после его нарушения на Седлаке?

– Конечно. Это останется внутри команды. Мы провели разговор. Давайте о следующей игре.

– Что нужно улучшить команде?

– Нам нужно лучше взаимодействовать, закрывать голкипера соперника, потому что он здорово играет, – сказал главный тренер .