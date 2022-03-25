Миронов о серии со СКА: «Спартак» – народная команда. Будем биться до конца, до последней секунды, стараемся найти уязвимые места»

назвал «Спартак» народной командой после поражения от .

Главный тренер красно-белых прокомментировал поражение от питерской команды со счетом 1:2 в овертайме. Счет в серии – 1-3 в пользу СКА.

«Очередная тяжелая, хорошая игра. Это плей-офф, игра кость в кость.

У нас не получается взломать оборону. С одним голом тяжело выиграть, тем более с такой командой. Ищем варианты в тройках, чтобы улучшить свою результативность. Получилось исправить, сравняли в конце, но в овертайме допустили ошибку.

В овертайме дальняя лавка. Не успевали смениться, выпустить свежих игроков. Где-то старались больше думать об обороне, ждать ошибку СКА.

Знаем, на что способен . Он играет от души, от сердца. Старается показывать свой лучший хоккей. Все должны играть, как он. Желаю ему успехов.

Не столько волнует его игра, сколько игра нашей команды. Нужно найти силы переломить это. Могу сказать, что – народная команда – не сдастся, будет биться до конца, до последней секунды.

СКА – одна из сильнейших команд лиги. Стараемся найти уязвимые места. Пока не все получается. Нужны броски и голы.

Постараемся достучаться до ребят и в следующей игре показать другую игру. Желания у ребят не отнять. Где-то не хватает, чтобы перевести матч в свою пользу», – сказал Миронов.