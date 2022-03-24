Каменский о «Спартаке»: «Зацепиться за серию со СКА можно. В хоккее всегда есть шансы»

считает, что «Спартак» может зацепиться за серию со (1-2).

Четвертый матч состоится сегодня, 24 марта.

«Будем болеть за «Спартак», в хоккее всегда есть шансы. Конечно, можно зацепиться за серию со СКА. Если спартаковцы будут показывать свою игру, забивать и реализовывать свои моменты, то будет все нормально.

Тяжелая игра предстоит, у Питера хорошая и мастеровитая команда. Нужно приложить много сил для победы в сегодняшнем матче», – сказал советник председателя наблюдательного совета .