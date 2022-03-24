Александр Кожевников: «Спартак» может переломить ход серии со СКА за счет характера»

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Александр Кожевников считает, что «Спартак» может переломить ход серии со СКА (1-2).

«Спартак» будет биться до конца и легко СКА точно не будет. Если красно-белые выиграют в четвертом матче и сравняют счет в серии, то смогут психологически себя укрепить.

У команды Бориса Миронова четыре равных звена, но мастерства не так много, как у игроков СКА. Радует, что за такой короткий срок Миронов смог выстроить команду с боевым характером, ребята обрели уверенность. Именно за счет характера «Спартак» может переломить ход серии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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