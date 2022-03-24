Александр Кожевников: «Спартак» может переломить ход серии со СКА за счет характера»

Александр Кожевников считает, что «Спартак» может переломить ход серии со (1-2).

будет биться до конца и легко СКА точно не будет. Если красно-белые выиграют в четвертом матче и сравняют счет в серии, то смогут психологически себя укрепить.

У команды четыре равных звена, но мастерства не так много, как у игроков СКА. Радует, что за такой короткий срок Миронов смог выстроить команду с боевым характером, ребята обрели уверенность. Именно за счет характера «Спартак» может переломить ход серии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.