Знарок – основной кандидат на пост тренера «Ак Барса». У Квартальнова завтра встреча с руководством, его контракт, вероятно, не будет продлен

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Олег Знарок Марат Валиуллин КХЛ Наиль Маганов Хоккей

Олег Знарок – основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса».

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Завтра состоится встреча руководства «Ак Барса» с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

На встрече, которая пройдет на тренировочной базе клуба, также будут присутствовать президент «Ак Барса» Наиль Маганова и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

Ожидается, что контракт с Квартальновым не будет продлен и он покинет клуб.

В нынешнем сезоне КХЛ «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).

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