Знарок – основной кандидат на пост тренера «Ак Барса». У Квартальнова завтра встреча с руководством, его контракт, вероятно, не будет продлен

– основной кандидат на пост главного тренера .

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Завтра состоится встреча руководства «Ак Барса» с главным тренером .

На встрече, которая пройдет на тренировочной базе клуба, также будут присутствовать президент «Ак Барса» и генеральный менеджер Марат Валиуллин.

Ожидается, что контракт с Квартальновым не будет продлен и он покинет клуб.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).