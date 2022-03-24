Знарок – основной кандидат на пост тренера «Ак Барса». У Квартальнова завтра встреча с руководством, его контракт, вероятно, не будет продлен

Олег Знарок – основной кандидат на пост главного тренера «Ак Барса».
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Завтра состоится встреча руководства «Ак Барса» с главным тренером Дмитрием Квартальновым.
На встрече, которая пройдет на тренировочной базе клуба, также будут присутствовать президент «Ак Барса» Наиль Маганова и генеральный менеджер Марат Валиуллин.
Ожидается, что контракт с Квартальновым не будет продлен и он покинет клуб.
В нынешнем сезоне КХЛ «Ак Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, уступив «Авангарду» (2-4).