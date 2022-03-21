Зарипов готов остаться в «Ак Барсе», если из клуба уйдет Квартальнов («Бизнес Online»)

Стало известно условие, при котором останется в .

Как сообщает «Бизнес Online», 40-летний хоккеист намерен продолжить карьеру.

Форвард готов продлить контракт с «Ак Барсом», который истекает 30 апреля, еще на один сезон. Но в то же время Зарипов останется в «Ак Барсе» только в том случае, если казанский клуб не продлит контракт с главным тренером .

В этом сезоне нападающий сыграл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф отметился 1 (0+1) баллом.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года. 26 марта ему исполнится 41 год.