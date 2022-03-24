Александр Кожевников: «Стиль Квартальнова не подходит для «Ак Барса». Билялетдинов  – идеальный кандидат»

Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс».

Ранее появилась информация о том, что 67-летний специалист является одним из претендентов на должность тренера казанцев.

– Вчера прошли сообщения, что Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера «Ак Барса» может заменить Зинэтулла Билялетдинов. Ваш комментарий.

– Давайте начнем с Квартальнова. Он крепкий тренер, который на коротком отрезке может дать результат выше среднего за счет простоватого и агрессивного хоккея. Но его стиль не подходит для «Ак Барса», что и показала последняя серия с «Авангардом», когда тренер Казани так и не предложил в общем-то скромному сопернику ничего нового.

Также Квартальнов так и не решил проблему Даниса Зарипова. Да, любой влиятельный ветеран – это всегда опасный момент для любого тренера. Но в случае с Зариповым, звездой Татарстана и действительно большим мастером, нужно было находить общий язык. Тем более что Данис – человек адекватный, который способен взглянуть на себя и команду со стороны. Но Квартальнов так и не нашел с ним общий язык, что несомненно влияло и на атмосферу, и на результат.

В итоге в Казани получили провал. Значит, будет новый тренер.

– Билялетдинов?

– На мой взгляд, Зинэтулла Хайдярович в нынешней ситуации – идеальный кандидат. Он один из лучших тренеров в истории КХЛ, обладатель трех Кубков Гагарина, он способен оттолкнуться именно от особенностей состава, что в свое время уже доказал в Казани с тройкой Морозов – Зиновьев – Зарипов.

Очень важно, что на Билялетдинова работает и татарстанский фактор. С тем же Зариповым он всегда найдет общий язык, как и с руководством региона. Другое дело, захочет ли Зинэтулла вернуться в профессию, которая, наверное, самая сложная и нервная в хоккее? – сказал двукратный олимпийский чемпион.