Тертышный о 7:1 с «Салаватом»: «Сыграли строго по заданию. Получилось почти все и по тактике, и в эмоциональном плане»

сообщил, что сыграл с «Салаватом» (7:1, 2-2) строго по заданию.

– Уверенная победа по счету. Поделитесь эмоциями от матча.

– Матч сложился именно так, как мы и хотели, получилось почти все и по тактике, и в эмоциональном плане. Сыграли строго по заданию. Была та эмоциональная готовность, которая должна была присутствовать в предыдущем выездном матче.

Удача также была на нашей стороне. Получилось забить голы, которые помогали нам в первом раунде против Нижнекамска, а также в этой серии, когда взяли второй домашний матч. Все молодцы, каждый выполнил игровое задание на сто процентов.

– Что тактически поменяли в подготовке к игре? Гика в итоге отметился дублем в свой день рождения.

– Это, конечно, секрет, но, в принципе, все было видно по игре. Мы немного подправили свои действия. Ведь мы смотрим видео, разбираем ошибки и делаем правильные выводы. А когда ты это делаешь так, как надо, то и игра строится совсем по-другому, что и подтвердилось положительным результатом. Надо и дальше также двигаться, не сбавлять в плане настроя и в тактическом аспекте.

– Три шайбы в первом периоде, четыре во втором. Назовете ключевой момент встречи?

– Наверное, когда при счете 2:1 Уфа не попала по пустым воротам, а потом мы забили гол.

– В какой хоккей играет и предлагают ли они что-то новое по ходу серии?

– Конечно, они тоже нас смотрят, изучают. Каждая игра – это что-то новое. В этом матче, наверное, они тоже что-то меняли. Но мы не концентрируемся на их игре, мы отталкиваемся от своей. Потому что у нас есть своя определенная тактика, которой мы следуем. И все ребята выполняют тренерскую установку на сто процентов, у нас все получается. От этого все парни кайфуют, все идет хорошо.

В этом плане надо еще больше добавлять и не сбиваться на какие-то там посторонние шумы или высказывания. Просто требуется делать свою работу и проходить дальше в следующий раунд – финал конференции, – сказал нападающий «Трактора».