Кожевников о тренере «Ак Барса»: «Разин способен перестроиться на большой клуб. Еще один вариант – Светлов»

назвал кандидатов на пост главного тренера «Ак Барса».

Ранее появилась информация о том, что Зинэтула Билялетдинов является одним из претендентов на должность тренера казанцев.

– Кто, если не Билялетдинов?

– Стилистически мне кажется интересным вариант с , который построил качественную команду в и готов сделать шаг вперед. Для него самое главное – не рубить с плеча, говорить с лидерами «Ак Барса» на одном языке. Судя по тому, что вижу в последние годы, Разин стал мудрее и способен перестроиться на большой клуб.

Еще один вариант – . Считаю Сергея самым недооцененным тренером нашего хоккея. Он много лет работает в самых экстремальных условиях с клубами-аутсайдерами, но его команды всегда узнаваемы и уважаемы. Светлова пока не замечают большие клубы во многом потому, что вокруг него не крутятся «жучки», а они в нашем хоккее – хотим мы того или нет – играют определенную роль.

– Кого еще Казань, на ваш взгляд, может рассмотреть?

– Слышал, что изучает кандидатуру Олега Знарка. С большим уважением отношусь к Олегу, это системный тренер, который дает результат. Единственное, Татарстан – это специфический регион, возможно, он потребует от Знарка определенной перестройки, – сказал двукратный олимпийский чемпион.