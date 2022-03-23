Гимаев-младший о Билялетдинове в «Ак Барсе»: «Он отдохнул и взглянул на игру с другой стороны. Видимо, руководство не хочет рисковать и ждать, как с Квартальновым»

прокомментировал вероятность назначения на пост тренера .

– Почему бы и нет? Билялетдинов уже выигрывал кубки с «Ак Барсом».

Это самый титулованный тренер в истории команды. Думаю, что это неплохая идея. Тем более мы знаем, как его любят в Казани.

– Это не будет шаг назад?

– Я ничего в этом страшного не вижу. Билялетдинов – тренер с колоссальным опытом, при нем «Ак Барс» выигрывал. Победа в Кубке Гагарина – это разве шаг назад?

– Билялетдинов сможет решить проблемы «Ак Барса», которые были там в последние годы?

– Многое будет зависеть от селекции, от количества и качества легионеров. В команде достаточно молодых игроков на долгосрочных контрактах, которые уже показывают зрелую игру.

Билялетдинов умеет хорошо работать с молодежью. Важно то, что он отдохнул и взглянул на игру с другой стороны.

Команда вылетела в первом раунде плей-офф, поэтому в любом случае нужны изменения. И, видимо, руководство не хочет рисковать и ждать результат, как получилось в случае с Квартальновым, – сказал экс-защитник клубов .