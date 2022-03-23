Владимир Крикунов: «Ак Барс» – команда Билялетдинова. Очень рад, что Хайдарыч возвращается, в Казани все его любят»

поддержал возможное назначение на пост тренера «Ак Барса».

Ранее появилась информация о том, что 67-летний специалист является одним из претендентов на должность тренера казанцев.

– Это хорошо. Пускай Билялетдинов работает. – это его команда.

Так что я очень рад, что Хайдарыч возвращается. Раз идут переговоры, значит, договорятся. В Казани все его знают, все его любят, он вернется туда как домой.

– Возвращение Билялетдинова – это плюс для и всего нашего хоккея?

– Конечно. Билялетдинов – тренер с таким опытом.

Работу он свою не забыл, поэтому, думаю, все нормально будет, – заявил бывший главный тренер казанского клуба.