Вячеслав Быков: «Результат ЦСКА заставляет «оппозиционеров» смириться с тем, что клуб снова становится претендентом на Кубок Гагарина»

отметил, что ЦСКА снова становится мощной командой.

Во втором раунде Кубка Гагарина клуб обыграл «Динамо» (4-0 в серии).

– Вас впечатлило то, как ЦСКА в четвертом матче серии с «Динамо» отыгрался с 0:3 и победил 6:3?

– Да, безусловно, камбэк вызывает уважение. Преодоление подобного барьера требует совместных усилий всех членов команды – игроков, тренерского штаба, персонала. Что я еще могу сказать? Браво!

– Пока у ЦСКА ни одного поражения в двух сериях. Эта команда больше всего впечатляет в плей-офф ?

– Многие специалисты говорили, что у нет опыта, что он дебютант на тренерском мостике. Хотелось бы услышать их сейчас. Я безумно рад за своего коллегу и друга, который показывает очень умную, профессиональную и, безусловно, творческую работу. Он вселил уверенность в ребят и это чувствуется по игре и результатам, которые команда показывает.

– Отсутствие тренерского опыта Федорова не сможет сказаться в дальнейшем?

– Отсутствие опыта на тренерском мостике не обязательно негативно повлияет на действия в будущем. У Федорова превосходный опыт игрока, который дает основания полагать, что Сергей в любой ситуации сможет найти правильное решение и выход из нее, а также создать проблемы сопернику.

Талантливые люди талантливы во всем. Я не удивлюсь, что Федоров станет великим тренером.

– Согласны, что ЦСКА на данный момент – один из главных претендентов на Кубок Гагарина?

– Никто раньше об этом не говорил. Но сам результат заставляет всех «оппозиционеров» смириться с тем, что ЦСКА снова становится мощной командой, которая способна показывать результат и быть претендентом на .

Первые два шага сделаны очень уверенно, но с каждым туром соперник будет сильнее, увереннее в себе, однако тем интереснее наблюдать противостояния не только команд, но и тренеров. Так что буду переживать за наших армейцев из ЦСКА, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов