Генменеджер «Анахайма»: «Дадонов мог помочь нашей команде. Уважаем и принимаем решение НХЛ»

считает, что Евгений Дадонов мог помочь «Анахайму».

Ранее НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Лига сообщила, что трейд нельзя считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое НХЛ в отношении нашего обмена с .

– игрок, который, как мы думали, мог бы помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», – сказал генеральный менеджер .

Главный скандал дедлайна НХЛ: клубы потеряли документы Дадонова, он не может перейти в «Анахайм»