Генменеджер «Анахайма»: «Дадонов мог помочь нашей команде. Уважаем и принимаем решение НХЛ»

Теги Анахайм Евгений Дадонов НХЛ Вегас Пэт Вербик Хоккей

Пэт Вербик считает, что Евгений Дадонов мог помочь «Анахайму».

Ранее НХЛ признала недействительным обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Лига сообщила, что трейд нельзя считать состоявшимся из-за несоблюдения пункта об ограничении на обмен.

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое НХЛ в отношении нашего обмена с «Вегасом».

Евгений Дадонов – игрок, который, как мы думали, мог бы помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», – сказал генеральный менеджер «Анахайма».

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