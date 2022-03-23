Алексей Кудашов: «У «Динамо» был шанс победить ЦСКА в каждом матче. Не было времени на подготовку после Олимпиады»

считает, что могло обыграть ЦСКА в каждом матче серии.

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от ЦСКА (3:6, 0-4 в серии) в четвертой игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Хочу поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всего сезона нас поддерживали. Спасибо им большое за это.

По игре – сегодня хорошо начали, но со второго периода ЦСКА добавил, а нас немного стали покидать силы.

Пошли ошибки и удаления, которыми хорошо воспользовался . Тем не менее, в начале второго периода и на протяжении всей игры и серии моменты были, но реализация как страдала, так и продолжила страдать.

– Показалось, что после счета 3:0 команда сама себя испугалась и своей прыти. Вместо того, чтобы попытаться его конвертировать в победу, отдала инициативу сопернику. Или ЦСКА, добавив в скорости, смог навязать свою игру?

– Во-первых, первая шайба была необязательной. Во-вторых, ЦСКА тоже добавил, и мы пропустили тот момент, когда надо было пойти в зону атаки и продолжать также играть, но мы начали чуть отступать.

Когда обороняешься, сил намного больше тратишь. Длинная серия была до этого. Мы уже на протяжении трех недель играем через день. Это все равно сказывается.

– Что положительного вы видите в этой серии, несмотря на счет 4:0? Что понравилось в игре своей команды?

– Разные ситуации бывают. Нравится то, как команда перестроилась в связи с отъездом игроков накануне серии.

Некоторые игроки вышли совсем на другие роли, некоторые игроки вообще впервые почувствовали плей-офф. В каждой игре у нас был шанс выиграть. Много компонентов, которые не сложились в нашу пользу.

– Многие болельщики задаются таким вопросом: была Олимпиада, потрачено много сил, вы завоевали серебро, это очень важная медаль. Может быть, какой-то момент подготовки к плей-офф был упущен из-за вашего отсутствия как тренера? Вы думали об этом?

– Я советовался со многими специалистами, в том числе и с Юрзиновым. На практике много команд в Олимпийский год проигрывают.

Команда была действительно хорошо подготовлена, я за это благодарен всем помощникам, физически ребята точно не провалились.

Проблема была в том, что после Олимпиады у нас практически не было времени на подготовку. Из нашей команды было пять человек в Пекине, если не ошибаюсь. Сами понимаете, тренировались в одних сочетаниях, а приехали другие игроки в разном физическом состоянии и опять пришлось менять звенья.

Пришлось перестраиваться и в первой серии только к третьей игре нашли оптимальные сочетания, хорошо, что наладили игру.

То же самое произошло и в этой серии. Только соперник уже маститый и хочется отдать должное ЦСКА. Команда на протяжении четырех лет играет в финале.

Команда опытная, знает, как проходить эти стадии плей-офф. А у нас как раз получалась перестройка. Это не оправдание, но достаточно значимый фактор, – сказал Кудашов.

ЦСКА вернулся даже с 0:3 к 10-й минуте. Забрал серию у «Динамо» вообще без шансов