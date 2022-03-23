Вайсфельд об удалении Коробкина за подножку: «Шарипзянов дурит судей с начала серии. Так нельзя играть. Дмитрий Квартальнов, извините»

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Леонид Вайсфельд раскритиковал защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова за симуляции.

Форвард магнитогорцев Егор Коробкин был удален за подножку на 19-й минуте в первом периоде третьего матча серии.

«Я посмотрел на Шарипзянова, удаление за подножку... Мы это обязательно возьмем это в «Судейскую».

Я удивляюсь! Так нельзя играть. Там картинно просто... Алексей Анисимов говорит, что они боятся с симуляциями.

Если они борются с симуляцией, и не дают Шарипзянову за этот момент, то вообще не декларируйте эту борьбу. Он их дурит с самого начала серии.

Что такое Шарипзянов? Это такой Ironman (железный человек – прим.) в нашем понимании – все шайбы на себя выловил, силовые приемы, никого не пропускает.

И тут он так падает... Просто не хочется оскорблять человека, но ему нужно взглянуть в зеркало. Так нельзя.

Я смеялся над Квартальновым, который говорил, что они падают. Сейчас говорю: Дмитрий Вячеславович, извините», – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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