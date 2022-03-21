Леонид Вайсфельд: «Авангард» больше заряжен и мотивирован. У «Металлурга» очень мало шансов спасти серию»

считает, что у «Металлурга» мало шансов выиграть серию Кубка Гагарина у «Авангарда».

На данный момент магнитогорцы уступают со счетом 0-2.

«Вряд ли кто-то ожидал такой большой результативности в этой серии.

Думаю, что показывает не лучший хоккей. Но не сказал бы, что это единственная причина того, что «Металлург» уступает со счётом 0-2.

Как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован. «Магнитка», такое ощущение, не очень хорошо подготовилась.

Шансы спасти серию у , конечно, есть, но их очень мало», – заявил бывший генеральный менеджер клубов .

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