Леонид Вайсфельд: «Авангард» больше заряжен и мотивирован. У «Металлурга» очень мало шансов спасти серию»

Леонид Вайсфельд считает, что у «Металлурга» мало шансов выиграть серию Кубка Гагарина у «Авангарда».
На данный момент магнитогорцы уступают со счетом 0-2.
«Вряд ли кто-то ожидал такой большой результативности в этой серии.
Думаю, что Василий Кошечкин показывает не лучший хоккей. Но не сказал бы, что это единственная причина того, что «Металлург» уступает со счётом 0-2.
Как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован. «Магнитка», такое ощущение, не очень хорошо подготовилась.
Шансы спасти серию у «Металлурга», конечно, есть, но их очень мало», – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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