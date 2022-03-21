Леонид Вайсфельд: «Авангард» больше заряжен и мотивирован. У «Металлурга» очень мало шансов спасти серию»

Теги Авангард Металлург Мг Леонид Вайсфельд Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд считает, что у «Металлурга» мало шансов выиграть серию Кубка Гагарина у «Авангарда».

На данный момент магнитогорцы уступают со счетом 0-2.

«Вряд ли кто-то ожидал такой большой результативности в этой серии.

Думаю, что Василий Кошечкин показывает не лучший хоккей. Но не сказал бы, что это единственная причина того, что «Металлург» уступает со счётом 0-2.

Как по мне, «Авангард» больше заряжен и мотивирован. «Магнитка», такое ощущение, не очень хорошо подготовилась.

Шансы спасти серию у «Металлурга», конечно, есть, но их очень мало», – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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